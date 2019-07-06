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"بلومبرج" ترصد هيمنة الرجال على المناصب العليا في البنوك المركزية الأوروبية
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
الغموض يحيط بحريق الغواصة الروسية
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
الغموض يحيط بحريق الغواصة الروسية
السبت 6 يوليو 2019
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