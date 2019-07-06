ارتفاع مبيعات "بيتشي فوتون " الصينية 141 بالمئة في النصف الأول من العام

سجلت شركة "بيتشي فوتون موتور" المحدودة، المصنعة لمركبات الطاقة الجديدة، ومقرها بكين، ارتفاعاً بنسبة 141 بالمئة على أساس سنوي في حجم مبيعاتها في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بتواصل ازدهار السوق، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وذكرت الشركة في مذكرة مُرسلة إلى بورصة شنغهاي أن حجم مبيعات سياراتها الآلية ارتفع بنسبة 76ر3 بالمئة على أساس سنوي إلى 272261 وحدة خلال الفترة المذكورة، بينما بلغ إجمالي مبيعات سياراتها التي تعمل بالطاقة الجديدة 3530 وحدة.

وازداد إنتاج الشركة من السيارات، بحجم إجمالي بلغ 271862 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 26ر3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبدوره سجل سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين نمواً قوياً وسط تراجع قطاع السيارات في الأشهر الأخيرة.

وتم بيع 464500 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في الأشهر الخمسة الأولى، بارتفاع بنسبة 5ر41 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما توسع الإنتاج بنسبة 46 بالمئة على أساس سنوي ليسجل 479800 وحدة.