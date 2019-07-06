الشباب يخالص الراهب وغازي

أوضحت المصادر، أن إدارة نادي الشباب، تتجه لمخالصة عدد من اللاعبين المحليين على رأسهم الثنائي: حسن الراهب، وفهد غازي، لعدم الحاجة إليهما فنيا في الموسم الجديد.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، فإن إدارة الشباب، تبحث عن إعارة الروماني كونستانتين بوديسكو، والبرازيلي صوماليا، أو بالتوقيع على مخالصات مالية نهائية معهما، فيما ستضع الجامبي أبوبكر تراولي، في لائحة الاستثمار.

وقررت استمرار كل من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، والجزائري جمال بلعمري، والروماني جامان، والبرازيلي سيبا، الكولومبي أسبيريلا، والأرجنتيني جوانكا، بينما سيكتمل عددهم إلى سبعة أسماء بعد التوقيع مع محور اكتملت صفقة انتقاله وفي انتظار الإعلان الرسمي.

من جهة أخرى، وقع نادي الشباب مع عبدالملك الخيبري، لمدة عامين، قادما من نادي الهلال، الذي خالصه ماليا.