«الاتصالات الفيدرالية»: شكوى «بي إن سبورت» ضد «كومكاست» مرفوضة

لم تستفق مجموعة قنوات "بي أن سبورت" من صدمة حتى تتلقى أخرى، وواصلت المجموعة الإعلامية القطرية تلقيها الخسائر تلوى الأخرى، حيث رفضت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية شكوى تقدمت بها المجموعة ضد شركة "كومكاست" لبث القنوات التلفزيونية التي تعرض برامجها في الولايات المتحدة، وأرجعت هيئة الاتصالات الفيدرالية رفضها إلى عدم وجود أي انتهاكات للشروط المتفق عليها بين الطرفين من قبل "كومكاست".

يعود أساس القصة إلى شهر مارس 2018، عندما تقدمت "بي أن سبورت" بأول شكوى لها متعلقة بالنقل ضد عملاق بث الكيبل في أمريكا، إذ زعمت أن "كومكاست" لم تكن عادلة في الرسوم التي فرضتها لتجديد العقد، وأنها تقوم بالتمييز في تعاملاتها واختياراتها للقنوات التي تبثها، لترد "كومكاست" بأن مجموعة القنوات القطرية لاتتفاوص بشأن التجديد بحسن نية، ليتوقف بثها بعد ذلك في الشركة العملاقة منذ تموز (يوليو) 2018، ومنذ ذلك الحين تقدمت "بي إن سبورت" بالشكوى مرتين لهيئة الاتصالات الفيدرالية، لكن الرفض كان هو المصير.

وأصدرت ميشيل كاري رئيسة الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية حكمها، قائلة "عند مراجعة الشكوى الثانية، وجدنا أن "بي إن سبورت" فشلت في رفع دعوى ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بالتمييز في القناة الناطقة بالإسبانية، لأننا استنتجنا أن "بي إن سبورت" الناطقة بالإسبانية ويونيفرسو "شبكة القنوات المدفوعة الإسبانية" التابعة لـ"كومكاست"، ليستا "في الوضع نفسه".

وتحتكر "بي إن سبورت" بث البطولات العالمية لكرة القدم في أميركا وكندا، وزعمت أن شركة "كومكاست" تحرم عشاق الرياضة من محتوى "بي إن سبورت" من خلال ما وصفته بممارسات "تمييزية".

يذكر أن محاكم دبي أصدرت أيضا الأربعاء الماضي حكما بخسارة "بي إن سبورت" قضية رفعتها على شركة "سيليفيجن" السعودية، إضافة إلى خلاف نشب بينها ورابطة الأندية والاتحاد التركي لكرة القدم، إزاء رفض الرابطة دفع مستحقات الأندية عند سعر صرف 5.65 ليرة مقابل الدولار، ورغبتها بالدفع عند سعر صرف 4.60 ليرة، وأكدت الصحيفة أنها هددت بالانسحاب من تركيا، حيث يقول مصدر تركي الأرجح إن القطريين سيتراجعون أمامنا.