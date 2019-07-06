الدويسان: نادينا أول ناد يؤسس فريقا للبنات

أوضح فهد الدويسان، المشرف العام على أكاديمية نادي الشباب للتايكوندو، أن "الليث الأبيض"، يعد أول ناد محلي يؤسس فريقا للبنات السعوديات فئة البراعم والناشئين، حيث أعلن النادي الأربعاء الماضي إطلاق مشروع ألف لاعب ولاعبة في لعبة التايكوندو، في مدرسة الشباب للعبة في مقر النادي.

وكلف الدويسان، مدرب المنتخب السعودي للعبة وعضو لجنة المدربين في الاتحاد الآسيوي بالإشراف على الأكاديمية التي دشنها خالد البلطان رئيس النادي في الصالة المغلقة في النادي. وأوضح الدويسان أن الأكاديمية تضم الآن 400 لاعب ولاعبه، وأن الإقبال كبير على الأكاديمية، يتزايد يوميا وسيكتمل عدد ألف لاعب ولاعبة في نهاية عام 2019، وقال "المشروع تحت إشراف طاقم فني سعودي، رؤية مستقبلية للعبة التايكوندو، وحلم سيتحقق على أرض الواقع لدعم الفريق الأول في نادي الشباب، والمنتخبات السعودية للتايكوندو". وأضاف "يكفي أن فرق نادي الشباب للتايكوندو حققت للنادي خمس بطولات خلال المواسم الماضية، وهذا الموسم اختتمت بتحقق لقب التفوق العام وكأس رئيس هيئة الرياضة، وسنواصل حصد البطولات بعد تلقينا الدعم التام من قبل خالد البلطان رئيس النادي الذي يحرص على إنجاح هذا المشروع ويوليه متابعة واهتماما خاصين، فله منا جزيل الشكر والعرفان".