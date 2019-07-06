الحميدي: الرخصة الآسيوية خلال شهرين

بين عبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مدير إدارة التراخيص أن الرابطة تسلمت من الأندية أول المعايير اللازمة لحصولها على التراخيص، وقال "تسلمنا معايير البنية التحتية في الأول من تموز (يوليو) الجاري، تحتاج إلى المراجعة في فترة عمل أسبوعين قبل أن نتسلم المعايير القانونية في منتصف الشهر الجاري حسبما هو مقرر في لائحة التراخيص".

وكانت لجنة تراخيص الأندية قد حددت للأندية المعايير الخمسة اللازمة لحصولها على التراخيص بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الآسيوي، وهي: الرياضية، والإدارية، والقانونية، والمالية، والبنية التحتية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، A إجباري، B إجـــــباري، وC اختياري.

وحددت اللجنة المواعيد الزمنية لتسليم المتطلبات، حيث تتسلم الأندية قائمة بمعايير البنية التحتية، والمعايير القانونية مطلع شهري يونيو (حزيران)، ويوليو (تموز)، وتسلم الأندية الراغبة في الحصول على الرخصة، المعايير الرياضية والإدارية في أول آب (أغسطس) المقبـــل ويتــم إرسال القوائم المالية المدققة بعدها بـ15 يوما.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد كشفت في وقت سابق كذلك معايير الحصول على الرخصة الآسيوية التي تمنح الأندية حق المشاركة في دوري أبطال آسيا، وحددت تلك الشروط بخمسة، وفي نهاية أغسطس المقبل تسوي الأندية الذمم الدائنة، وتنتظر حتى الـ15 من تشرين الثاني (أكتوبر) لصدور قرار لجنة تراخيص الأندية.

وقال لـ"الاقتصادية" الحميدي "تبدأ لائحة المعايير الفنية من الأول من آب (أغسطس) المقبل حتى الـ30 من أيلول (ستمبر)، خلال هذه المدة لا بد على الأندية إقفال جميع المديونيات المقررة عليها إلى تاريخ الـ30 من حزيران (يونيو) الماضي سواء بالسداد أو الجدولة أو إثبات أن هذه القضية منظورة أمام أي جهة قضائية رياضية".

وكشف الحميدي أن الرخصة أصبحت إلزامية على جميع الأندية المشاركة في المعايير وتقديمها حسب التواريخ المعدة، وقال "بالتالي لائحة للتراخيص تلزم حتى الأندية الصاعدة بتطبيق جزء من المعايير وليس الكل بحكم صعودها حديثا للدوري حتى يصبح لديها الفكرة الكافية عن الرخصة وآلياتها ومعاييرها".

وأضاف "ستقوم إدارة التراخيص المكونة من خمسة أشخاص متفرغين بدوام كامل لهذه المهمة بزيارة الأندية خلال الأسبوعين المقبلين، خصوصا بعد تغيير الإدارات، وذلك من أجل الإجابة عن استفساراتها، لأن إدارة التراخيص والأندية عملهما تكاملي للخروج بتطبيق المعايير على أكمل وجه قبل عرضها على لجنة التراخيص التي ستقرر منح الرخصة لكل ناد من عدمه".

وأوضح الحميدي أن الأندية ورابطة دوري المحترفين طبقتا التراخيص من عام 2012، وقال "من الطبيعي أن هناك تميزا في كل عام من قبل الأندية التي تملك موظفين على كفاءة عالية يجيدون إدارة التراخيص والتنظيم المالي، والفهم لكل بنود اللائحة، ما يؤرقنا في السابق التغيير المستمر في إدارات الأندية إلا ما قام به رئيس الهيئة العامة للرياضة في الفترة الجارية من عمل انتخابات يعطي استقرارا للعمل أكثر من ذي قبل، وهذا سيساعد الأندية ويساعدنا في اللجنة على العمل بشكل أكبر في تطور الدوري السعودي".

يذكر أن أندية أبها وضمك والعدالة صعدت إلى الدوري السعودي للمحترفين في حين هبط أحد، والباطن، والقادسية.