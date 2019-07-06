زياد الرحباني ضيف تونس في مهرجان الحمامات الدولي

يحل الموسيقي اللبناني زياد الرحباني ضيفا على تونس في آب (أغسطس) عندما يزورها للمشاركة في مهرجان الحمامات الدولي في دورته الـ55.

وقال مدير المهرجان لسعد سعيد في مؤتمر صحافي أمس بحسب "رويترز"، "نجحنا في برمجة الفنان زياد الرحباني ضمن فعاليات المهرجان، ونتوقع أن يكون حدثا فنيا كبيرا لأنه بالرغم من مكانة الفنان على المستوى العربي والدولي لكنه يزور تونس لأول مرة ويكون في مهرجان الحمامات".

ويقدم الرحباني (63 عاما) حفلين في مهرجان الحمامات يومي الثاني والثالث من آب (أغسطس).

وكشف مدير المهرجان عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تشمل 30 عرضا موزعة على 27 سهرة نصيب الفن التونسي منها 16 عرضا.

وبين أن مهرجان الحمامات يعد مهرجانا دوليا بامتياز ينتح على محيطه المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي والدولي. وسيستمتع الجمهور بعروض متميزة من تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومصر وكندا ومالي والكاميرون وفنزويلا والولايات المتحدة وجامايكا وفرنسا.

وأضاف أن "العروض الموسيقية للمهرجان تنفتح على كل الألوان والأنماط الموسيقية والتيارات والاتجاهات بحضور موسيقى الجاز وموسيقى الميتال وعروض شبابية إضافة إلى نجوم الأغنية التونسية صابر الرباعي وأمينة فاخت".

ويبدأ المهرجان في العاشر من تموز (يوليو) بالعرض المسرحي (رسائل الحرية) المأخوذ عن نص للكاتب عزالدين مدني وإخراج حافظ خليفة الذي يقدم لأول مرة في المركز الثقافي الدولي في الحمامات. ويأتي الختام في 17 آب (أغسطس) مع حفل المطربة التونسية أمينة فاخت.

ويكرم المهرجان المغنية التونسية نعمة (85 عاما) بعرض تحييه فرقة الأوبرا التونسية ويشارك فيه فنانون من أجيال مختلفة يوم 24 تموز (يوليو).

ومن بين أبرز المشاركين في المهرجان المغربي عزيز سحماوي والفنانة الكندية شارلوت كاردان والجزائرية سعاد ماسي والمصري محمد محسن واللبناني مروان الخوري والأمريكية ليز ماكومب.

ويكتسب المهرجان الذي تأسس في 1966 اسمه من مدينة الحمامات الساحلية في شمال تونس، ويعد ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي.