إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان في الدراسات العليا للتاريخ الأحد المقبل

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يوم الأحد المقبل حفلا رسميا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية تحت رعاية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، وذلك في مقر جامعة الملك سعود في الرياض.

وأوضح الدكتور عبدالله السبيعي المشرف على المركز أن الجائزة توزعت على ثمانية فائزين، ثلاثة برسائلهم في درجة الدكتوراه، وخمسة برسائلهم في درجة الماجستير من عدة جامعات سعودية، منها جامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

وقال الدكتور عبد الله السبيعي: إن جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لطلاب الدراسات العليا هي دعم وتشجيع لطلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.