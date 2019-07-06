الأكاديمية الدبلوماسية الروسية تمنح العثيمين الدكتوراه الفخرية

منحت الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية شهادة الدكتوراه الفخرية إلى الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الأكاديمية أمس في العاصمة الروسية موسكو، وسط حضور دبلوماسي وطلبة العلوم السياسية وأعضاء التدريس في الأكاديمية.

ونوه البروفيسور يفجينى بيرتوفيتش باجانوف، رئيس الأكاديمية الدبلوماسية، خلال الحفل بالدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في التقريب بين الشعوب، وسعيها الدائم لدعم وتعزيز السلام في العالم.

من جهته، ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين منحه الشهادة من الأكاديمية العريقة، وأشاد بما قدمته الأكاديمية طوال تاريخها في تخريج آلاف الدبلوماسيين حول العالم، وكذلك منحها الشهادة الفخرية لعدد من القادة ووزراء الخارجية وبعض السياسيين في دول العالم.

وألقى العثيمين محاضرة في مقر الأكاديمية في العاصمة موسكو، تناولت عمل منظمة التعاون الإسلامي، والإجراءات التي يقوم عليها عملها، وكذلك سعيها في نشر وسطية الإسلام والاعتدال، وبرامجها لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب، إضافة إلى تعزيز علاقات المنظمة مع الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا الاتحادية.

إلى ذلك، التقى العثيمين أمس في العاصمة الروسية موسكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو وذلك في مقر المجلس.

واستعرض العثيمين خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة والمجلس الروسي، كما أشاد بالتعايش والوئام بين مختلف الأديان في روسيا الاتحادية، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين المنظمة الجامعة لـ57 دولة إسلامية وبين الدول الصديقة.

من جهتها، رحبت المسؤولة الروسية بزيارة العثيمين كأول أمين لمنظمة التعاون الإسلامي يزور روسيا، وأكدت تطابق وجهات النظر مع المنظمة في مختلف القضايا.