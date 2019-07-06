أمير الرياض بالإنابة: أندية الأحياء تستثمر أوقات الشباب ولدينا مواهب متنوعة

أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة، اعتزازه بعطاءات وزارة التعليم واهتمامها بالنشء، التي تحفظ وتستثمر أوقات الشباب.

وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن للشباب خلال زيارته لنادي الحي في متوسطة ابن الحاجب في الرياض البارحة الأولى، ويرافقه الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم أهمية الاستفادة من هذه المرافق، مبديا ثقته بقدرات المشاركين والمشرفين على البرامج والأنشطة في وزارة التعليم ممثلة بتعليم الرياض.

وأشاد أمير الرياض بالإنابة بما شاهده من أنشطة وفعاليات وبرامج داخل نادي الحي بمتوسطة ابن الحاجب بالرياض، ومواكبتها لاهتمامات الشباب وتلبيتها لاحتياجاتهم وتنمية مهاراتهم ومواهبهم خاصة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والذكاء الاصطناعي والمجالات الإعلامية.

وأبان أن البرامج والأنشطة الترفيهية التي شاهدها تقدم بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلبة وخصائصهم العمرية، وبإشراف تربويين مؤهلين من منسوبي وزارة التعليم.

من جانبه، أوضح حمد الوهيبي مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، أن أندية الأحياء هي أحد برامج الوزارة التي تنفذها لخدمة الطلاب والمحافظة على أوقاتهم بما ينفعهم، حيث أولت الدولة جل عنايتها واهتمامها بالشباب، وسخرت من أجل تعليمهم وتدريبهم الغالي والنفيس، في سبيل الاستفادة من وقت الطالب، فيما يعود عليه بالنفع والفائدة.

وأكد الوهيبي أن زيارة أمير منطقة الرياض بالإنابة لأحد البرامج التي تقدم للمجتمع يدل على متابعته المستمرة لجميع المناشط والفعاليات التي تسهم في استثمار أوقات الشباب بما يفيدهم، حيث تأتي الزيارة في إطار الاهتمام والمتابعة التي توليها القيادة لأبنائها الطلاب والطالبات وتوفير كل ما من شأنه استثمار أوقاتهم عبر تطوير مهاراتهم المختلفة وإكسابهم مهارات حياتية متنوعة.

وقال: "إن الأندية تعمل على حفظ أوقات الشباب وتوعيتهم بجميع الأخطار التي تواجههم في حياتهم، وهو دور تربوي للوزارة تسهم من خلاله في تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز انتماء الطالب للوطن، بما يحمله هذا البرنامج من مسارات مختلفة ومهمة".

وأبان أن الأندية تضم عديدا من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والتربوية التي يشرف عليها وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في جميع المجالات.

وكان أمير منطقة الرياض بالإنابة قد تجول في أرجاء النادي واطلع على أنشطته التي يقدمها لمنسوبيه من الطلاب، حيث شاهد الملعب والصالة الرياضية وصالة الترفيه ومركز تنمية القدرات ومركز الابتكار ونادي طويق التطوعي ومركز الذكاء الاصطناعي ونادي الكشافة ومركز الإعلام والاتصال ومركز ماهر ومعمل اللغات وصالة بوابة المستقبل والمعرض الفني وصالة المرسم الرقمي وعيادة النادي ومعرض مكافحة المخدرات.