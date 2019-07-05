الأسهم السعودية تنهي الأسبوع على ارتفاع .. والسوق تترقب معطيات جديدة

أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنحو 49 نقطة بنسبة 0.57 في المائة لتغلق عند 8846 نقطة، بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع بنقطتين بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 1297 نقطة.

وتأتي مكاسب السوق بشكل رئيس من جلسة يوم الأحد الماضي، حيث بقية جلسات الأسبوع جاءت متذبذبة لتشكل مسارا سلبيا، حيث يسيطر عليها التردد لدى المتعاملين الذي انعكس على قيم التداول المتراجعة بنحو 7.5 مليار ريال. وتترقب السوق معطيات جديدة تحسم الحيرة وتحدد اتجاها للسوق.

وتتداول الأسهم السعودية في موسم النتائج المالية للربع الثاني الذي سينتهي بنهاية شهر آب (أغسطس) المقبل الذي سيكون فيه تفعيل المرحلة الثانية من انضمام السوق لمؤشر MSCI.

ولا يبدو على السوق تفاعلها مع المعطيات الخارجية، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل حاد إلا أن الأسهم المحلية تماسكت مقابل ذلك ليظهر تفضيلها لمعطيات محلية لتحديد قراراتها الاستثمارية، خاصة أن أسعار النفط تتذبذب في نطاق مقبول، إذ تم تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر ما يجعل التراجعات الحالية مؤقتة.

والخروج من المسار الجانبي يكون باختراق مستويات 8900 نقطة ما سيحسن من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق لمحاولة تجاوز مستويات 9000 نقطة بينما الدعم عند 8800 نقطة.

ونتيجة لاستقرار السوق لفترة سابقة قد لا يكون الأسبوع المقبل كذلك ومن المتوقع أن يشهد تذبذبا أشد حدة من الأسبوع الجاري.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8796 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 8889 نقطة رابحا 1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8846 نقطة رابحا 49 نقطة بنسبة 0.57 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 7.5 مليار ريال بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 11.8 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 26 في المائة بنحو 179 مليون سهم متداول لتصل إلى 503 ملايين سهم متداول، في حين تراجعت الصفقات 11 في المائة بنحو 55 ألف صفقة لتصل إلى 452 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرت "الأدوية"، حيث تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.32 في المائة.

وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 5.5 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 4.2 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 2.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بنحو 2.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "التأمين العربية" بنسبة 22 في المائة لتغلق عند 19.04 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 12 ريالا، وحل ثالثا "اللجين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 23.44 ريال.

وتصدر المتراجعة "الحكير" بنسبة 10.7 في المائة ليغلق عند 21.76 ريال، يليه "صافولا" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 31.60 ريال، وحل ثالثا "ساب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 40.05 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 919 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 618 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية