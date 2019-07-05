شكرا لـ «ألوان الذاكرة» جالبة الدفء والجمال

في طقس دافئ، ربما تكون أنت أيضا قد تناولت الغداء في إنجلترا على مفرش مائدة في الحديقة.

جلست وتشمست. كانت هناك براعم على أشجار المنجوليا، لكن الأوراق على الأشجار كانت مفقودة، في الوقت الذي حاولت فيه أن أتخيل الألوان التي ستدور في المشهد في غضون ثلاثة أشهر.

من هو الفنان الذي سيكون أفضل في تحويل هذه الرؤية في ذهني؟ متحف تيت للفن الحديث في لندن أجاب عن السؤال، استضاف معرضا كبيرا لفن بيير بونار بعنوان لون الذاكرة The Colour Of Memory.

يشتهر بونار بلوحات عديدة لزوجته مارث. عادة ما كان يتم تقديمها في الحديقة.

إلا أنها لم تحتكر عمله. إنه الفنان الأعلى لمفارش المائدة، خاصة البيضاء منها. كان يرسم الحدائق مرارا وتكرارا، كما يجسد ربع كثير من الصور في معرض تيت.

هذه اللوحات هي فترة استعداد ممتازة للموسم المقبل، خاصة إذا كنت ستقضي جزءا من عامك تطل على حديقة في فرنسا، موطن بونار.

دائما ما أدى نطاق قدرته إلى انقسام النقاد، هل هو عبقري أم لا؟ في حياته، ماتيس كان يرى أنه كذلك، لكن بيكاسو بشكل معروف لم يعتقد ذلك.

انتبهت إلى موهبته أول مرة بفضل صحيفة "فاينانشال تايمز"، بعد أن كتب ناقدها الفني الشهير وليام باكر بقوة مؤيدا لموقف ماتيس في الانقسام.

تصويتي لا يزال عائما، لكن المعرض يجعل المشاهدين يفكرون في الحدائق وكيف تنطبع في عقولنا.

عاش بونار من عام 1867 حتى عام 1946. معظم لوحاته المثيرة للإعجاب رسمها عندما كان عمره 45 عاما أو أكبر. كانت هناك ثلاث حدائق فرنسية في حياته، حديقة والدته في الجنوب الشرقي، وحديقتان تخصه، الأولى في فيرنونيه، قريبة جدا من حديقة مونيه في جيفيرني، والثانية في لو كانيه بالقرب من مدينة كان في الجنوب. ضوؤها كان مختلفا جدا، كما تشهد لوحات بونار.

أطلق على منزل لو كانيه اسم البستان Le Bosquet، لكن على الرغم من أنه يتم الاحتفاظ به كمتحف، إلا أن مناظره دمرتها المباني.

في نورماندي، زرت منزل فيرنونيه الذي يحافظ أصحابه على عرض مناسب في الداخل.

اشترى بونار ذات مرة شجرة قريبة ليحول دون أن تقطع، لكن البستنة العملية لم تكن من اهتماماته.

أطلق على المنزل اسم قافلتي Ma Roulotte قافلتي. كانت حديقته تتناقض تماما مع حديقة مونيه المبدعة القريبة. عدد قليل من نبتة الخطمي نما حول "قافلته" لكن المناظر التي رسمها عبر الباب للحديقة لا تقدم سوى بقع باللونين الأخضر والأصفر البرتقالي. نحن لا نعرف ما كان يزرع فيها.

فيرنونيه الحديثة أكثر إثارة بسبب الشرفة البيضاء على المنزل، وهي شرفة تظهر في مناظر بونيه للحديقة والمناظر الطبيعية للنهر خلفها. كان يحب أن يرسم وهو ينظر إلى الخارج والأسفل.

عنوان المعرض: "لون الذاكرة" يختار فكرة شائعة في الكتابات النقدية عن بونار في الأعوام الـ20 الأخيرة.

هذا العنوان يفوت كثير، مناظر تصور الفواكه والأزهار والأجسام أو مفارش المائدة، أو الاستخدام الرائع للمساحة والخطوط الرأسية التي تشكل المناظر في الخلف.

كتب بونار ذات مرة أن "وجود الشيء، الفكرة الرئيسة، هو مصدر إزعاج كبير للرسام في وقت الرسم".

بهذا المعنى البسيط، كانت "الذاكرة" مهمة بالنسبة إليه، لكنه لم يكن غير عادي تماما هنا. لا أعتقد أنه كان دائما يتبع تصريحاته.

اثنتان من لوحاته في معرض تيت تظهر شقائق النعمان الزرقاء والبيضاء والحمراء، تلك التي من "دو كاين"، في مزهرية.

لقد كانت مرسومة بدقة ولا بد أنه كانت لديه مجموعة منها في المياه بجانبه. كما قال أيضا إنه رسم زوجته مارث كما يتذكرها أول مرة، لكن صورها في معرض تيت تظهر أنها بعمر 40 عاما كانت لا تزال تحتفظ بجمالها بشكل جيد للغاية.

"لون الذاكرة" هو عنوان أكثر إثارة بالنسبة إلى البستانيين. خارج الموسم ما الذي تتذكره من حديقتك الصيفية؟ لون بدون شكل كثير؟ مخطط زراعة دقيق مع كل ارتفاع وتباين لا يزال في ذهنك؟

في أواخر السبعينات من عمره كتب بونار رسائل وهمية إلى ومن عائلته في التسعينيات من القرن التاسع عشر، وهو وقت بعيد، ربما كان سعيدا. هذه الرسائل هي أفضل دليل على دور الذاكرة غير العادي في حياته.

هل تتذكر الحدائق من ماضيك البعيد وإذا كان الأمر كذلك هل تتذكر ضبابا سعيدا عاما في المنطقة؟ أنا أتذكر بالضبط، بدون أي صور محفزة، وأستطيع إعادة زرع الأسرة والحدود كاملة بشكل صحيح.

باعتباري مؤرخا فضوليا، ألاحظ أيضا الذكريات التي بقيت مدفونة مع بونار. عندما التقى مارث في عام 1893، كذبت بشأن عمرها، فقالت إنها كانت بعمر 24 عاما وليس 16، وبشأن اسمها فهو مزيج متواضع من الزهور الاصطناعية في أكاليل الجنائز. عاشا معا نحو 25 عاما قبل أن يلتقي الرسام برينيه مونشاتي ذات الشعر الأشقر والتعابير الصريحة ويقع في حبها.

كان على مارث تحمل ذلك بينما كان الاثنان الآخران يقضيان عطلة في روما، بل حتى عندما أصبحا مخطوبين. مع ذلك، في آب (أغسطس) من عام 1925، تزوج بونار من مارث، بعد أسبوعين استلقت رينيه على سرير من الزنبق الأبيض وأطلقت النار على رأسها.

انتقل بونار وزوجته إلى حديقة مدينة كان، لكن مارث أصبحت عصابية وغير اجتماعية ومكتئبة على نحو متزايد.

لقد أرادت تدمير كل اللوحات الموجودة أمامها التي تظهر فيها رينيه. ونجت واحدة من الأعوام 1921-1923، "نساء شابات في الحديقة"، تظهر رينيه الشقراء على طاولة تنظر في وسط الصورة إلى المشاهد، بينما تقف مارث على الحافة اليمنى، تنظر إليها. نصف شكلها العمودي فقط يظهر في اللوحة، دورها هامشي. بعد موت مارث في عام 1942، عاد بونار في أواخر السبعينات من عمره إلى هذه الصورة، وعمل عليها مرة أخرى.

كان بونار منقحا رائعا. اشتكى بيكاسو من أنه ينظر إلى السماء ويبدأ برسم لون أزرق كثيف، ثم يلاحظ بعض اللون الوردي ويضعه، وثم بعض اللون الأصفر. بيكاسو وصف هذا بأنه تلوين "خليط من التردد".

باعتباري بستانيا، كنت سأجيب، "ولم لا؟" خليط من التردد هو وصف ممتاز لأسرة من الزهور المتطورة التي يحافظ عليها البستانيون المتحمسون مع مرور الوقت. مثل لوحة زيتية رسمها بونار لا تتم في حركة ريشة واحدة.

في منزله بالقرب من مدينة كان، استمر بونار الكبير بالسن برسم مناظر الحدائق، التي نراها عبر النوافذ أو أعلى درجات حديقته أو كموضوع فردي "الحديقة في لو كانيه". كان يمثل الأثر الناتج وليس الدقة، كما تظهر لوحته الرائعة المتأخرة "الاااستديو مع شجرة ميموزا".

لقد رسمها بونار عندما كانت أشجار الميموزا قد أنهت الإزهار. ويظهرها كرقعة رائعة من اللون الأصفر، وليس كنبتة أكاسيا بيلينا في عيني النباتية. في الزاوية اليسرى السفلى من لوحته التي أنهاها في عام 1946، يظهر رأس امرأة تنظر إليه. حددها النقاد بأنها مارث، لكنني لست متأكدا.

حتى الآن، هذا العام كان موسما رائعا لأشجار الميموزا في المناطق الدافئة من لندن ونحن أيضا نعيش مع ذاكرتها.

أعمال بونار الأخيرة تشمل لوحة رائعة لشجرة لوز بيضاء مزهرة بالكامل، وهي شجرة، كما يقول، كان يراقبها كل ربيع. قال ذات مرة إنه يريد العودة و"تقديم نفسه إلى الرسامين الشباب عام 2000 على أجنحة فراشة".

آمل أنه يرفرف من لوحات تريسي علينا نحن البستانيين. رؤيته بالتأكيد تزيد من رؤيتنا. سوف أراه في فراشة الكبريت الصفراء التالية، التي ستستقر على أشجار اللوز على بواكير الزهر.