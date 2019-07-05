«أمازون» تحت سهام النقد .. تتصدر قائمة شركات العالم «القذرة»

يبدأ الموظفون في شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية نوبة العمل باجتياز بوابات الدخول الدوارة، ثم المرور بجوار لوحة مدون عليها الأغراض التي لا يسمح لهم بجلبها معهم عندما يأتون إلى العمل جنبا إلى جنب مع أجهزة الروبوت.

وبحسب "الألمانية"، فإن الهواتف المحمولة والأحزمة والمفاتيح والنقود المعدنية، على سبيل المثال، لا بد من وضعها أولا داخل واحد من مئات الخزانات المصفوفة على جانب القاعة المخصصة للراحة في مخازن الشركة في مدينة ويست ديبفورد بولاية فيلادلفيا الأمريكية.

وداخل المخازن، تتحرك روبوتات صغيرة لا يزيد طولها على 20 سنتيمترا، وإن كانت قادرة على حمل أوزان تصل إلى 560 كيلوجراما، ولا تتشابه مطلقا مع الروبوتات المصممة على أشكال بشرية، التي تظهر في أفلام الخيال العلمي. وتساعد هذه الماكينات ذاتية الحركة موظفي أمازون على أداء المهام الموكلة إليهم.

وتنطلق الروبوتات على عجلات بسرعة لا تتجاوز مترا ونصف المتر في الثانية في قفص ضخم بالطابقين الثاني والثالث من المخزن الذي تقارب مساحته نحو 30 ملعب كرة.

وفي حين توظف شركة أمازون عشرات الآلاف من الأشخاص للعمل في مخازنها، تتبنى الشركة التي تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية مقرا لها فكرة ميكنة العمل، وتستخدم الروبوتات لأداء الأعمال التي كان البشر يقومون بها فيما سبق.

ويشعر النقاد ومؤيدو حقوق العمال بالقلق من أن الروبوتات ستحل يوما ما محل البشر، وأن مخازن أمازون التي تكتظ بالآلات تعد بيئة عمل غير آمنة.

وقال تاي برادي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "أمازون روبوتيكس"، "المسألة لا تتعلق مطلقا بالبشر في مواجهة الآلات. بل يعمل البشر والآلات جنبا إلى جنب لتحقيق مهمة ما".

وتستطيع هذه النوعية من الشركات التي تعمل في مجال إدارة المخازن أن تدعم الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل بأجور جيدة ومزايا أخرى للعاملين لديها، ولكن مارسي جولشتاين، المديرة التنفيذية المساعدة في المجلس الوطني للسلامة المهنية والصحة، تؤكد أن أمازون ليست واحدة من هذه الشركات.

وتشير جولدشتاين إلى تقرير للمجلس، الذي يروج لظروف العمل الآمنة والصحية، يتضمن أسماء الشركات التي تضع موظفيها في المخاطر.

وللعام الثاني على التوالي، تصدرت أمازون قائمة هذه الشركات في التقرير الذي يحمل اسم "الدزينة القذرة"، حيث أودت الماكينات بحياة موظفين اثنين في مخازن أمازون في بنسلفانيا بفارق ثلاثة أعوام عن بعضهما بعضا، كما توفي موظف ثالث بأحد مخازن الشركة في مدينة أفينيل في نيو جيرسي.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اصطدمت ماكينة تعمل آليا داخل مخزن شركة أمازون في روبنسفيل في ولاية نيو جيرسي بعبوة تحتوي على سائل مضغوط، ما أدى إلى انبعاث أبخرة ذات رائحة نفاذة في الهواء، على حد وصف أمازون للواقعة التي أدت إلى نقل نحو 25 موظفا إلى المستشفى.

ويقول ستيوارد أبلباوم رئيس نقابة العاملين في مجال تجارة التجزئة والجملة والأسواق التجارية في الولايات المتحدة: "تهدد الروبوتات الآلية في شركة أمازون حياة البشر بشكل يومي، وهي نموذج صارخ على أن الشركة تولي اهتماما أكبر بالأرباح على حساب صحة عامليها وسلامتهم".

وتؤكد "أمازون" التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة، كما تقبل مقترحات من العاملين في مخازنها وتتعهد بأنها ستجرى تغييرات.

وتوسعت "أمازون" بشكل سريع، من 20700 موظف في عام 2008 إلى 647.500 موظف العام الماضي، يعملون في دوام كامل أو نصف دوام. وفي مخازن مدينة ويست ديبفورد، يوجد أكثر من 1500 موظف يعملون بدوام كامل ويستخدمون أكثر من ثلاثة آلاف روبوت، بحسب ما أعلنته الشركة.

وارتفع صافي مبيعات أمازون بنسبة 31 في المائة العام الماضي إلى 232.9 مليار دولار، كما تضاعف صافي أرباح الشركة بأكثر من ثلاث مرات إلى 10.1 مليار دولار.