وول ستريت تفتح منخفضة بعد بيانات قوية للوظائف

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة إذ قلص انتعاش قوي لنمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو حزيران الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقوة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 98.25 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 26867.75 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.57 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 2984.25 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 46.95 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 8123.28 نقطة.