الكويت تستضيف اجتماع فرق عمل مشروع سكة الحديد المشتركة لدول الخليج

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت اجتماعا مشتركا لفرق العمل الفنية والتشريعية والتشغيلية التابعة لمشروع سكة حديد دول الخليج. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بمشروع سكة الحديد مثل إعداد وثيقة التشغيل الخاصة بالمشروع وكذلك الخطة التشغيلية والتعاون مع منظمة "أوتيف" بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بالمشروع والأنظمة الخاصة بالتذاكر والحقائب عند تشغيل المشروع وغيرها من المواضيع المتعلقة باستكمال الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع.