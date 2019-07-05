سكرتير الكاف : بطولة أفريقيا ما زالت كل عامين ولا نية لتغييرها

أبدى المغربي معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سعادته بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) في مصر بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدور الأول وأشار إلى أن البطولة ما زالت تقام بشكل دوري كل عامين ولا نية لتغيير هذا. وقال حجي في مؤتمر اليوم "النسخة الحالية استثنائية بكل المقاييس فهي تضم 24 منتخبا والتنظيم كان باهرا حتى الآن والحكومة المصرية لم تدخر جهدا لضمان نجاح البطولة. بعد كأس العالم في روسيا كان على الكاف تقديم بطولة استثنائية وهو ما حدث حاليا بالنسخة الجارية في مصر".

وأضاف "تنظيم البطولة جاء في وقت ضيق بالنسبة لمصر. أشكر الجمهور المصري الذي يدعم البطولة ويحضر مباريات أخرى بخلاف مباريات فريقه ، وأعتقد أن الأعداد ستزيد في الأدوار المقبلة". وأوضح "نعلم أن البطولة بمشاركة 24 فريقا تتطلب بنية أساسية قوية. لهذا ننتظر تطوير هذا الأمر في البلاد التي ستستضيف النسخ القادمة مثل الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا". وأكد حجي أن بطولة أمم أفريقيا تقام كل عامين حتي الآن ولا نية لتغييرها ولم يناقش في هذا الأمر خاصة. وأضاف أن حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية حقق نجاحا باهرا وأرقام متابعة عالمية ونفس الحال لحفل الافتتاح الرائع الذي تابعه الملايين حول العالم وسيتم الكشف عن الأرقام التي تابعت البطولة بالكامل عقب انتهاء أمم أفريقيا.