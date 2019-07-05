رئيس "بي إم دابليو" يعتزم الاستقالة من منصبه أبريل المقبل

يعتزم رئيس شركة "بي إم دابليو" الألمانية لصناعة السيارات هارالد كروجر التخلي عن مهام منصبه عقب انتهاء عقده في نهاية أبريل 2020. وأعلنت الشركة على نحو مفاجئ اليوم في ميونخ أن مجلس الإشراف سيجري مشاورات في جلسته المقبلة في 18 يوليو الجاري حول خليفة كروجر. ويترأس كروجر (53 عاما) الشركة منذ 4 أعوام في مايو 2015 خلفا لنوربرت رايتهوفر، الذي يترأس حاليا مجلس الإشراف ويبحث عن خليفة لكروجر.

وقال كروجر في بيان "عقب 10 أعوام في مجلس الإدارة من بينها أكثر من 4 أعوام رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بي إم دابليو أريد إعادة توجيه حياتي المهنية". وكان كروجر أثار ضجة عقب سقوطه خلال عرض تقديمي في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت عقب توليه رئاسة الشركة. ومنذ ذلك الحين تدور تكهنات حول حالته الصحية. وقال كروجر اليوم إن التحول في قطاع السيارات "يتطلب من كل عاملة وعامل بذل جهود كبيرة". ومن الأسماء المطروحة لخلافة كروجر رئيس قطاع التنمية في الشركة كلاوس فروليس ومدير الإنتاج أوليفر تيبزه.