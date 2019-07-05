ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة منذ أوائل 2017

قالت هاليفاكس للرهن العقاري اليوم أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية منذ أوائل عام 2017 في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران، وهو ما يعد إشارة أخرى إلى استقرار سوق الإسكان في البلاد بعد الضعف الذي انتابها بسبب مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل ارتفعت 5.7 بالمئة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 5.2 بالمئة في ثلاثة أشهر حتى مايو أيار. وكان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة قدرها 5.9 بالمئة.

وحذرت هاليفاكس من أن معدل النمو الضعيف للأسعار في‭ ‬الفترة المقابلة من عام 2018 ساهم في تعزيز هذه الزيادة السنوية. وانخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3 بالمئة بعد أن سجلت زيادة بنسبة قدرها 0.4 بالمئة في مايو أيار.