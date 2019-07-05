انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية بأكثر من المتوقع في مايو

أظهرت بيانات اليوم الجمعة انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر بكثير من المتوقع في مايو ، وتحذر وزارة الاقتصاد من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد بأوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن عقود السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت 2.2 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق، بما يقل عن متوسط توقعات رويترز الذي أشار إلى انخفاض نسبته 0.1 بالمئة.

وجرى تعديل قراءة أبريل نيسان بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.4بالمئة من ارتفاع 0.3 بالمئة في التقديرات السابقة.