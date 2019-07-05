أمريكا ترحب باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطًا إيرانيا

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الخميس باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطا إيرانيا لسوريا قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية "من التربح من هذه التجارة غير المشروعة".

كانت البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق اليوم الخميس لمحاولتها نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي في خطوة مثيرة أثارت حنق طهران وقد تؤدي إلى تصعيد المواجهة مع الغرب.

