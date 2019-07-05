بكين لـ«واشنطن»: إلغاء الرسوم الجمركية شرط لإبرام اتفاق تجاري .. موقفنا واضح وثابت

قالت وزارة التجارة الصينية أمس إنه سيتعين إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية القائمة حاليا قبل إبرام أي اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين.

ووفقا لـ"رويترز" كان رئيسا البلدين قد اتفقا مطلع الأسبوع الجاري على استئناف محادثات التجارة، التي تعثرت في أيار (مايو) بعدما اتهم المسؤولون الأمريكيون الصين بالتنصل من التزاماتها في نص اتفاق قال المفاوضون إنهم كانوا بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج في إفادة صحفية دورية إن الفريقين التجاريين من البلدين على اتصال.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عدم فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، وتخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" بهدف استئناف المحادثات.

وتفرض الولايات المتحدة في الوقت الراهن رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار تشمل أشباه الموصلات والأثاث.

واتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة مع إحجام واشنطن عن فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية، ما يشير إلى هدنة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعليقا على نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن شركة هواوي الصينية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الشركات الأمريكية ستتمكن من بيع مكونات لأكبر شركة منتجة لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، حيث لا تكون ثمة مشكلة تتعلق بالأمن القومي.

وتتيح الهدنة الفرصة لالتقاط الأنفاس بعد الحرب التجارية المستمرة منذ عام، التي تبادلت في إطارها الدولتان فرض رسوم على واردات بمليارات الدولارات، ما عرقل خطوط الإمداد العالمية وأدى إلى اضطراب الأسواق وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وصرح ترمب بأنه لن يلغي الرسوم المفروضة على الواردات حاليا ولكنه لن يفرض رسوما جديدة على سلع صينية إضافية وهو ما كان من شأنه أن يؤدي فعليا لفرض رسوم على جميع الصادرات الصينية للولايات المتحدة.

وقال في المؤتمر الصحافي على هامش قمة العشرين، التي أقيمت في أوساكا بغرب اليابان "سنمتنع في الوقت الراهن عن الرسوم وسيشترون منتجات زراعية" دون ذكر تفاصيل عن مشتريات الصين المستقبلية من المنتجات الزراعية.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الصينية لشؤون مجموعة العشرين "إذا نفذت الولايات المتحدة ما تقوله، فنحن نرحب بذلك بكل تأكيد".

وفي بيان مطول عن المحادثات الثنائية نقلت وزارة الخارجية عن شي قوله لترمب إنه يأمل أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية معاملة عادلة.

وبالنسبة لقضايا السيادة والاحترام نقل عن شي قوله إن على الصين أن تحمي مصالحها الأساسية.

كما نقلت الوزارة عن شي "الصين صادقة إزاء استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن المفاوضات ينبغي أن تجري على قدم المساواة وتظهر احتراما متبادلا".