220 شركة أجنبية مسجلة في «هيئة المقاولين» توظف 17.29 ألف سعودي و99.39 ألف وافد

كشفت لـ"الاقتصادية" هيئة المقاولين السعوديين، أن عدد منشآت المقاولات غير السعودية المسجلة في عضوية هيئة المقاولين بلغ 220 منشأة أجنبية، تضم نحو 17.29 ألف موظف سعودي، بينما بلغ عدد العاملين غير السعوديين نحو 99.39 ألف عامل.

وقال أسامة العفالق رئيس الهيئة، إن منشآت المقاولات غير السعودية التي سجلت في عضوية الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 55 منشأة مقاولات، فيما كان عدد المنشآت في العام الماضي 37 منشأة.

وأضاف العفالق، أن وتيرة التسجيل صعدت حتى تمكنت الهيئة من الوصول إلى عدد 3073 من المسجلين في عضوية الهيئة بنهاية الربع الأول 2019، منها 375 منشأة متناهية الصغر بعدد إجمالي للموظفين بلغ 228 موظفا سعوديا و577 موظفا غير سعودي.

وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة المسجلة في الهيئة لهذه الفترة تعد هي الفئة الأكبر مقارنة بالفئات الأخرى، إذ بلغ عدد المنشآت المسجلة نحو 1182 منشأة، وبعدد موظفين سعوديين بلغ نحو 4187 موظفا وما يقارب 21 ألف موظف غير سعودي، أما المنشآت المتوسطة فقد بلغ عددها 670 شركة يعمل فيها 11 ألف موظف سعودي ونحو 62.48 ألف موظف غير سعودي.

وأوضح أن عدد المنشآت الكبيرة المسجلة في الهيئة بلغ 431 منشأة، بينما بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 118.10 ألف موظف وعدد غير السعوديين 758.51 ألف موظف.

وأفاد العفالق، أن عدد المقاولين المسجلين في عضوية الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 796 مقاولا بمختلف تصنيفات شركات المقاولين، فيما بلغ عدد المقاولين المسجلين خلال الفترة نفسها من العام الماضي 540 مقاولا بمختلف التصنيفات، بزيادة قدرها 256 شركة مقاولات وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 47 في المائة.

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي كثمرة للعمل الكبير الذي تقوم به الهيئة السعودية للمقاولين في سبيل تحسين قطاع المقاولات وبتحفيز المقاولين المنظمين لعضويتها بعديد من المميزات لتجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمر الوطني والأجنبي والمحافظة على جودة السوق السعودية وتحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن توظيف الشباب السعودي في القطاع والتوطين والقضاء على التستر وغيرها، تأتي كأبرز المهام والتحديات التي تسعى الهيئة لتجاوزها خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الهيئة المقاولين إلى أن، إحصائيات الهيئة السعودية للمقاولين أشارت إلى أن عدد المنشآت المتناهية الصغر تضم خمسة موظفين وما دون من المسجلين في العضوية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ عددها 135 منشأة مقاولات يعمل فيها نحو 53 موظفا سعوديا و162 موظفا غير سعودي، فيما كان عدد المنشآت التي سجلت في الفترة نفسها في العام السابق 20 منشأة فقط.

وبين أن المنشآت الصغيرة يعمل فيها ما بين ستة و49 موظفا التي سجلت في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين، بلغ عددها 291 منشأة مقاولات، وعدد موظفين 739 موظفا سعوديا وما يقارب أربعة آلاف موظف غير سعودي، ويقابلها 159 منشأة مقاولات في الربع الأول من عام 2018 يعمل لديهم 734 موظفا سعوديا و3476 موظفا غير سعودي.

وتابع العفالق أن عدد المنشآت المتوسطة التي يعمل فيها ما بين 50 و249 موظفا المسجلة في عضوية الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 145 منشأة مقاولات، فيما كانت المنشآت التي سجلت في الهيئة في الربع الأول من العام الماضي 146 منشأة، ويعمل في هذه الفئة 1794 موظفا سعوديا سجلت منشآتهم في عضوية الهيئة، فيما بلغ عدد غير السعوديين نحو 10.46 ألف موظف، وكان عدد الموظفين السعوديين في الربع الأول من العام السابق 2755 موظفا وعدد غير السعوديين نحو 16.47 ألف موظف.

وذكر العفالق أن المنشآت الكبيرة يفوق عدد العاملين بها 250 عاملا، سجلت منها 61 منشأة في عضوية الهيئة خلال الربع الأول، ويعمل فيها تقريبا 13.30 ألف موظف سعودي مقابل 61.76 ألف عامل غير سعودي، فيما بلغ عدد المسجلين العام الماضي في الربع نفسه 166 منشأة مقاولات يعمل لديهم 43.83 ألف موظف سعودي، كأكبر عدد من الموظفين السعوديين الذين سجلت منشآتهم في عضوية الهيئة خلال ربع عام.