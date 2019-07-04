العقوبات تخنق طهران .. احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مياه أوروبا بناء على طلب أمريكي

احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق أمس، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إيرانيا خاما إلى سورية بما يمثل انتهاكا لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي، في تطور قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة بين إيران والغرب.

وتم احتجاز الناقلة (جريس 1) في المنطقة التابعة لبريطانيا عند مدخل البحر المتوسط بعد أن أبحرت حول إفريقيا قادمة من الشرق الأوسط.

ووفقا لـ"رويترز"، تشير بيانات للشحن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط إيراني قبالة السواحل الإيرانية على الرغم من أن وثائقها تقول إن النفط مصدره العراق.

ولم تشر سلطات جبل طارق إلى مصدر النفط عندما احتجزت الناقلة بموجب عقوبات أوروبية مفروضة على سورية منذ سنوات.

لكن احتمال أن يكون مصدر تلك الشحنة هو إيران يشير إلى رابط بين الاحتجاز وجهود أمريكية حثيثة لوقف كل مبيعات الخام الإيراني عالميا.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سورية.

وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو "تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية". وأضاف: "بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية".

ورحب متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بخطوة حكومة جبل طارق.

من جانبه، أعلن جوسيب بوريل وزير الخارجية الإسباني، أن الولايات المتحدة هي التي طلبت اعتراض ناقلة النفط.

وقال الوزير الإسباني في تصريح: "نحن بصدد درس الظروف التي رافقت هذه المسألة، لقد كان هناك طلب وجهته الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة" لاعتراض ناقلة النفط.

وأضاف الوزير الإسباني: "بالطبع كنا على علم بهذه العملية، وقد قامت سفن دورية تابعة للحرس الوطني الإسباني بتأمين المنطقة"، مضيفا: "لكننا ندرس ما إذا كان ما حصل يمس سيادتنا لأن الاعتراض حصل في مياه نعدها نحن إسبانية".

وتعد سلطات جبل طارق مياهها جزءا من المياه الإقليمية البريطانية، الأمر الذي ترفضه إسبانيا التي تطالب بالسيادة على هذه المنطقة.

وتحظر أوروبا شحنات النفط إلى سورية منذ عام 2011 لكنها لم تحتجز من قبل ناقلة في البحر بموجب تلك العقوبات، لكن ما استجد هو العقوبات الأمريكية على إيران التي فرضت بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني.

وناقلة (جريس 1) كانت واحدة من أربع ناقلات تشارك في شحن زيت الوقود الإيراني إلى سنغافورة والصين، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وتظهر بيانات ريفنيتيف أيكون أن السفينة قطعت طريقا أطول مرورا بالطرف الجنوبي لإفريقيا بدلا من عبور قناة السويس بمصر.

وتظهر بيانات الشحن أن سعة الناقلة تبلغ 300 ألف طن وأنها ترفع علم بنما وتشغلها شركة (آي شيبس مانجمنت) التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.