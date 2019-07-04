الأشجار الحل الأمثل لمواجهة التغير المناخي

قال باحثون من سويسرا إنه لا يمكن مكافحة التغير المناخي بوسيلة أفضل من زراعة الأشجار.

وأكد باحثو جامعة زيورخ، في دراستهم التي نشرت نتائجها أمس في مجلة "ساينس" العلمية، إمكانية زيادة مساحات الغابات الحالية بواقع الثلث، بحسب "الألمانية".

وبين الباحثون في دراستهم الأماكن التي يمكن أن تنمو فيها أشجار جديدة، وكمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن أن تمتصها هذه الأشجار.

وبحسب الباحثين فإن زراعة الأشجار يمكن أن تمتص ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسبب فيها الإنسان حتى الآن.

وبرهنت الدراسة، ولأول مرة، على إمكانية تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة، وفقا لأهداف اللجنة الدولية للتغيرات المناخية.