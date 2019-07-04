اتساع الفجوة بين أصحاب الدخول في العالم

أظهر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن نصيب العمال من الدخل العالمي انكمش "بشدة" خلال القرن الحالي، حيث زاد نصيب أصحاب الدخل المرتفع من إجمالي الدخل العالمي خلال السنوات الماضية.



وأشار بحث جديد لمنظمة العمل الدولية إلى تضرر العمال أصحاب الدخول المنخفضة في الدول المتقدمة بصورة خاصة، حيث يحصل نحو 10% فقط من العمال على حوالي نصف إجمالي عائد العمل. في الوقت نفسه، فإن العشرين في المئة الأقل دخلا من العمال يحصلون على أقل من 1% من إجمالي عائد العمل في العالم.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه النتائج ستؤجج الجدل العالمي حول تزايد الجفوة في الدخول، حيث أن الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون في العالم هي المسؤولة عن تزايد الغضب من الرأسمالية وصعود السياسيين الشعبويين.



ويرى الملياردير الأمريكي "راي داليو" مؤسس أكبر صندوق استثمار عالي المخاطر في الولايات المتحدة أن فجوة الدخول في الولايات المتحدة "حالة طوارئ وطنية".



يغطي تقرير منظمة العمل الدولية الصادر اليوم الفترة من 2004 إلى .2017 وأشار التقرير إلى تراجع نصيب الطبقة المتوسطة التي تمثل حوالي 60% من العمال من 8ر44% عام 2004 إلى 43% عام .2017 في الوقت نفسه، زادت حصة العشرين في المئة الأعلى دخلا بين العمال من 4ر51% إلى 5ر53% خلال الفترة نفسها.



كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع نصيب الخمسة في المئة الأعلى أجرا بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي عائد العمل، ارتبط بانخفاض حصة الخمسة في المئة الأقل أجرا من العمال بمقدار 6ر1 نقطة مئوية.

وذكر التقرير الدولي أن "تقييم توزيع عائد العمل في العالم خلال الفترة من 2004 إلى 2017 يتبع نموذج عصا لعبة الهوكي.. خسائر كبيرة بالنسبة للطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة السفلى ومكاسب كبيرة بالنسبة للطبقة العليا"، مضيفا أن هذا النموذج موجود في العديد من الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.