عفو ضريبي في باكستان يجتذب 100 ألف من دافعي الضرائب الجدد

قالت الحكومة الباكستانية، التي تسعى جاهدة لزيادة الإيرادات وخفض دين عام متضخم، إنها سجلت حوالي 100 ألف من دافعي الضرائب الجدد وتتوقع أنها جمعت حوالي 450 مليون دولار من عفو ضريبي بشأن الأصول غير المعلنة.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعطاء صندوق النقد الدولي موافقة نهائية على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار بهدف دعم الاقتصاد بينما تخفض الحكومة الدين وتسعى لزيادة احتياطياتها الشحيحة من النقد الأجنبي.



وقال وزير المالية عبد الحفيظ شيخ اليوم الخميس إن حوالي 137 ألف شخص سجلوا أنفسهم لدى الضرائب مع انتهاء العفو هذا الأسبوع وإن بينهم حوالي 100 ألف قدموا أنفسهم للمرة الأولى.

وذلك رقم كبير في بلد يقدم فيه أقل من 1 بالمئة من السكان البالغ عددهم 208 ملايين نسمة إقرارات ضريبية.



وفي المجمل، تم الإعلان عن أصول قيمتها حوالي ثلاثة تريليونات روبية باكستانية (19.25 مليار دولار) وجمع ضرائب دخل بلغت نحو 70 مليار روبية (449.15 مليون دولار).

واستحدث رئيس الوزراء عمران خان العفو الخاص بالأصول غير المعلنة وهو جزء من مسعى أوسع لتوسيع القاعدة الضريبية الضيقة في باكستان.

وحددت الحكومة الباكستانية مستوى مستهدفا لحصيلة الضرائب للعام الحالي عند 5.55 تريليون روبية (35.6 مليار دولار)، وهو هدف طموح بالنظر إلى أنها أخفقت في جمع المستوى الذي استهدفته للعام السابق والذي بلغ 4.4 تريليون روبية (28.2 مليار دولار).