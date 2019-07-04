"أرسيلور ميتال" تستحوذ على "إيسار ستيل" مقابل 6 مليارات دولار

سمحت إحدى المحاكم الهندية باستحواذ "أرسيلور ميتال" العالمية لصناعة الصلب على "إيسار ستيل" مقابل 6 مليارات دولار، بما يمهد الطريق أمام إمبراطور صناعة الصلب العالمي "لاكشيمي ميتال" مالك "أرسيلور" بدخول ثاني أكبر سوق في العالم.



كانت "محكمة الاستئناف الوطنية للشركات" الهندية قد رفضت دعوى أقامها دائنو ومؤسسو "إيسار ستيل إنديا" لمنع استحواذ "أرسيلور ميتال" على "إيسار ستيل"، كما قضت المحكمة بتعديل نظام توزيع قيمة الصفقة قائلة إنه يجب توزيعها بصورة متناسبة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القاضي "إس.جيه موكهوبالدهايا" القول إنه لا يمكن للدائنين الماليين لشركة "إيسار ستيل" توزيع حصيلة البيع على أنفسهم، في ظل وجود أطراف آخرين دائنين للشركة، مضيفا أنه يجب ترك مهمة توزيع عائد البيع لمدير التفليسة.



يذكر أنه يمكن الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا الهندية. كما يمكن أن ينهي الحكم المعركة القضائية التي تخوضها "أرسيلور" من أجل الاستحواذ على مصنع الصلب الهندي.



ومن المنتظر أن تجعل هذه الصفقة في حال اتمامها "أرسيلور ميتال" رابع أكبر منتج للصلب في الهند التي تشهد طلبا قويا على منتجات الصلب في ظل إنفاق الحكومة الهندية مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية.