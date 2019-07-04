وزير المالية البريطاني الأسبق يتطلع لتسلم صندوق النقد الدولي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن وزير المالية البريطاني الأسبق جورج أوزبورن يتطلع لخلافة مديرة صندوق النقدي الدولي كريستين لاغارد.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إنّ أوزبورن أبلغ اصدقاءه باهتمامه بالمنصب قائلا إنّ هذا المنصب يتطلب "محاورا يتمتع بمهارات سياسية" وليس تكنوقراطيا.

ومن المقرر أن تتسلم لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية السابقة، البنك المركزي الأوروبي مكان الإيطالي ماريو دراغي.

ويعمل أوزبورن، المعارض لبريكست، حاليا كرئيس تحرير لصحيفة "إيفننج ستاندرد" اللندنية بعد اعتزاله السياسة في اعقاب تصويت البريطانيين لصالح بريكست في استفتاء في العام 2016.

وذكرت وسائل الإعلام الخميس أنّ أوزبورن سيكون بحاجة إلى دعم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ليحظى بفرصة خلافة لاغارد. ويدعم أوزبورن بوريس جونسون لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وينظر إلى دراغي كمرشح قوي لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي خصوصا أنّ هذا الصندوق اختار دوما شخصا أوروبيا لقيادته منذ تأسيسه في اعقاب الحرب العالمية الثانية.

ويعد محافظ بنك إنكلترا المنتهية ولايته مارك كارني، الذي يحمل الجنسية البريطانية والكندية، من بين المرشحين المفضلين لخلافة لاغارد.