دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد الاجتماعات في إجراءات الإفلاس عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وذلك حتى تاريخ 18/11/1440 الموافق 21/07/2019. وأوضحت الوزارة أن مشروع القواعد يهدف إلى تنظيم الاجتماعات في إجراءات الإفلاس وذلك لتيسير عقد الاجتماعات والتصويت عليها وفق آليات واضحة ومحددة، وقد تضمن المشروع تنظيم (4) اجتماعات في إجراءات الإفلاس على النحو الآتي : اجتماع لجنة الدائنين واجتماع الدائنين في اجراء التصفية المنعقد بموجب المادة (108) من النظام واجتماع التصويت على المقترح واجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه ويهدف المشروع إلى تنظيم الدعوة لعقد الاجتماعات وإدارتها والبيانات اللازمة توافرها في محضر الاجتماع وآليات إيداع محضر الاجتماع. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط .
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- "التجارة والاستثمار" تستطلع آراء العموم حيال مشروع قواعد الاجتماعات في إجراءات الإفلاس
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