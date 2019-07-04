"بي إم دبليو" تعتزم تطوير 25 سيارة كهربائية بحلول 2023

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي إم دبليو" عن اعتزامها إنتاج 25 سيارة على الأقل تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2023 منها 13 سيارة كهربائية تماما.

في الوقت نفسه تستهدف الشركة الوصول بمبيعات السيارات الكهربائية خلال 2021 إلى ضعف مبيعات هذه الفئة خلال العام الحالي.

كما تتوقع الشركة نمو مبيعاتها من السيارات في الأسواق العالمية بنسبة 1.8% سنويا إلى 11.8 مليون سيارة بحلول 2031 .

كانت "بي إم دبليو" قد دخلت سوق السيارات الكهربائية عام 2013 من خلال السيارة "آي 3" التي كشفت عنها النقاب لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن، حيث كانت السيارة تعمل ببطاريات الليثيوم المؤين بطاقة 22 كيلووات/ساعة ومحرك كهربائي بطاقة 125 كيلووات وبقوة 170 حصانا ، وتستطيع السير حتى 160 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

وخلال السنوات الأخيرة نجحت "بي إم دبليو" في إدخال المزيد من التحسينات على تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي تقوم بتطويرها في ظل المنافسة القوية في هذا القطاع، وبخاصة من جانب الشركات الأمريكية واليابانية.