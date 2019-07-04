تشيلسي يعلن تعيين لامبارد لتدريب الفريق لثلاث سنوات

أعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعيين لاعبه السابق فرانك لامبارد لتدريب الفريق الأول بعقد لمدة ثلاث سنوات اليوم الخميس.

وقال لامبارد في بيان "أنا فخور جدا بالعودة إلى تشيلسي كمدرب".

وأضاف "يعرف الجميع حبي لهذا النادي والتاريخ الذي نتقاسمه معا ورغم ذلك سيكون تركيزي الوحيد على منصبي والاستعداد للموسم المقبل".

وقاد لامبارد، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا كلاعب على مدار 13 عاما ضمن صفوف تشيلسي، ديربي كاونتي إلى نهائي ملحق الصعود الموسم الماضي وذلك في أول مواسمه مع الفريق لكن خسر أمام أستون فيلا.