"هيونداي" تطور تكنولوجيا جديدة لتحسين كفاءة المحركات

كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موتور جروب" النقاب عن تطوير تكنولوجيا جديدة للمحركات ستؤدي إلى تحسن كبير للغاية في أداء وكفاءة استهلاك الوقود مع تقليل العوادم الغازية.

وتعتزم الشركة تطبيق التكنولوجيا الجديدة المعروفة باسم "التغيير المستمرة لمدة عمل الصمام" (سي.في.في.دي) في محركها التربو سعة 1.6 لتر "جي.دي.آي" والذي سيتم استخدامه في النسخة الجديدة من السيارة الصالون "سوناتا" في وقت لاحق من العام الحالي.

وبحسب "ها كيونج-بيو" الباحث في معمل أبحاث محركات البنزين رقم 2 في شركة "هيونداي" فإنه "سيتم استخدام التكنولوجيا الجديدة التي ترفع كفاءة استهلاك الوقود وتقلل العوادم الغازية في السيارات الصغيرة والمدمجة ومتوسطة الحجم والسيارات الرياضية ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان لشركة "هيونداي" القول إنه إذا تم طرح السيارة "سوناتا" بالتكنولوجيا الجديدة في النصف الثاني من العام الحالي، فستصبح أول شركة سيارات في العالم تستخدم تكنولوجيا "التغير المستمرة لمدة عمل الصمام" على نطاق تجاري.

وبحسب الباحث "ها كيونج بيو" فإن استخدام تكنولوجيا "سي.في.في.دي" سيؤدي إلى تحسين أداء السيارة بنسبة 4% وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 5%، وتقليل العوادم الغازية بنسبة 12% مقارنة بالتكنولوجيا المستخدمة حاليا في المحركات.

وأضاف "ها" في بيان أن "تكنولوجيا سي.في.في.دي تتيح التحكم المرن في مدة فتح الصمام (داخل المحرك) سواء لتقليل استهلاك الوقود أو تحسين أداء السيارة رغم أنه يتم النظر إلى هذين العنصرين باعتبارهما متعارضين، أي أن تحسين أداء السيارة عادة يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، والعكس الصحيح أي تقليل الاستهلاك .