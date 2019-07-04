تراجع ثقة المستهلكين في تايلاند إلى أقل مستوى لها منذ 2017

أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه اليوم الخميس تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في تايلاند إلى 76.4 نقطة وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر 2017 بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب التقرير الصادر عن جامعة غرفة التجارة التايلندية فإن المؤشر الفرعي للثقة الاقتصادية تراجع خلال الشهر الماضي إلى 63.4 نقطة وهو أقل مستوى له أيضا منذ 2017 .

وتعتبر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وضعف الأداء الاقتصادي والغموض السياسي في تايلاند أهم أسباب تراجع ثقة المستهلكين.

يذكر أن تراجع أداء الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العامين الأخيرين يلقي بظلاله على الاقتصاد التايلندي نظرا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الصين وتايلاند.