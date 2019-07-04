الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، مقتدية بمكاسب البورصة الأمريكية بفعل التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 21702.45 نقطة في معاملات هزيلة لأن الأسواق المالية الأمريكية مغلقة في عطلة عامة اليوم.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1589.78 نقطة. وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها الهابطة بواقع 1599 إلى 467.

ولم يزد حجم التداول على 822 مليون سهم، وهو الأقل منذ ديسمبر كانون الأول 2011.

وقفز العجز التجاري الأمريكي إلى ذروته في خمسة أشهر في مايو أيار وتباطأ النشاط في قطاع الخدمات في يونيو حزيران، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس الأربعاء.

جاءت البيانات بعد تقارير عن الإسكان والتصنيع واستثمارات الشركات وإنفاق المستهلكين تشير إلى نمو اقتصادي متباطئ في الربع الثاني من العام.

وتدعمت الأسهم اليابانية بحالة التفاؤل لسياسة نقدية تيسيرية أكثر في الولايات المتحدة، لكن المستثمرين يتوخون الحذر أيضا إزاء الأثر المحتمل على الين.

وقال يوتاكا ميورا المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية "المستثمرون قلقون من أن تعاني الأسهم اليابانية جراء الأثر الجانبي لين أقوى."

وصعدت أسهم شركات الشحن البحري بفعل قفزة 7.1 بالمئة في مؤشر تكاليف الشحن إلى مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وصعدت أسهم ميتسوي أو.اس.كيه لاينز 1.7 بالمئة وكواساكي كايسن 3.7 بالمئة.