عصر الخبير صانع السياسة يقترب من نهايته

من بين ظواهر الرأسمالية الغربية في الفترة الأخيرة ظاهرة الخبير صانع السياسة: الاقتصادي الأكاديمي الذي يصبح محافظا لبنك مركزي، أو العالم الذي يصبح وزيرا. لم يكن الأمر على هذا الحال من قبل. الآن تلك الفترة تنتهي، مخلفة معها بعض العواقب العميقة.

جون ماينارد كينز كان أكثر الاقتصاديين نفوذا في العصر الحديث. مع ذلك، لم يشغل منصبا عاليا، أو يدر بنكا مركزيا، أو يقد مؤسسة دولية على الإطلاق. كان يتمتع بإصغاء الرؤساء بسبب قوة حججه، ليس بسبب منصبه. هذه نوعية افتقدناها.

ليست كل البلدان تسير على طريق يجعل الأكاديمي هو صانع السياسة. ألمانيا لم تفعل، ولا فرنسا. لكن في إيطاليا كان الأكاديمي المدرب يتمتع بفرصة معقولة لينتهي به الحال، دون قصد، وزيرا للمالية أو العمل، أو محافظا للبنك المركزي، أو حتى رئيسا للوزراء. فكر في رومانو برودي، أو ماريو مونتي.

الأكاديميون ربما كانوا هم الأكثر نجاحا بصفتهم محافظين للبنوك المركزية. بن برنانكي باعتباره مؤرخا للكساد العظيم استخدم تجربته استخداما جيدا عندما كان رئيسا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأزمة المالية العالمية.

في أوروبا، رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، لم يشغل قط منصبا أكاديميا، على الرغم من حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أمريكية. كان دراجي أفضل ما توصل إليه الاتحاد الأوروبي فيما يخص تعيين خبير اقتصادي مدربا عالميا في أي وظيفة. خلفه في البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن يكون له ملف تعريف مختلف.

في الولايات المتحدة، عكس الرئيس دونالد ترمب بالفعل الاتجاه السابق المتمثل في قيادة الاقتصاديين للبنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيينه جاي باول، وهو محام بحكم تعليمه، رئيسا للبنك.

الأكاديميون كانوا، في المتوسط، أقل نجاحا في السياسة. بعض وزراء المالية الذين لديهم خلفية أكاديمية، مثل لاري سامرز في الولايات المتحدة، سيتم تذكرهم لأنهم كانوا وراء إلغاء الضوابط التنظيمية المالية، مع ما ترتب على ذلك من عواقب معروفة. في إيطاليا، الحكومة التكنوقراطية لمونتي نتج عنها التقشف. إيطاليا تخلت منذ ذلك الحين عن الفكرة الأفلاطونية للملك الفيلسوف وتحولت إلى الطرف المعاكس، حكومة شعبوية تتجاهل الاقتصاديين إلى حد كبير.

قارن الوضع مع الوضع قبل 20 عاما، عندما كانت الدراما التلفزيونية الأمريكية The West Wing تتركز حول خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل كرئيس. لم يتحقق ذلك أبدا في الحياة الحقيقية، بل هو اليوم يبدو غريبا حتى في الخيال.

الخلط بين الخبير وصانع السياسة أحدث ضررا حقيقيا، ليس للسياسة بل للخبرة نفسها. فهو يضر بأثمن أصول الخبراء، باستقلالهم.

عندما بدأ التدوين الاقتصادي يصبح رائجا، جلست على منصة مع مدون أكاديمي توقع أن أشخاصا من أمثاله سيستولون على دور كتاب عمود الاقتصاد في الصحف في غضون عشر سنوات. كان ذلك قبل عشر سنوات.

كانت حجته أن الاقتصاديين المدربين أناس أكثر ذكاء. ما لم يحسب حسابه هو أن من الصعب قول الحقيقة إلى السلطة عندما تضطر إلى استجداء تلك السلطة لتمويل مركز أبحاثك أو مؤسستك. ناهيك عن كونك مرتبطا بالسياسة أو تشغل منصبا فيها. الاستقلالية مهمة.

هناك مثال جيد على مشكلة حالية، حيث عدم الاستقلال يقف عائقا في الطريق، تتمثل في النقاش حول العملات الرقمية. أوافق على أنه لا ينبغي للحكومات أن تقبل بسهولة احتكار أموال الدولة، التي تقع في قلب نظامنا الاقتصادي.

لكنني أتساءل في بعض الأحيان عما إذا كان الذين ينفعلون عند مناقشة التشفير يفعلون ذلك، لأنهم يجدون الفكرة بالكامل مسيئة. العملات المشفرة تجسد إنكار علم الاقتصاد. لا توجد لجان للسياسة النقدية. العملات المشفرة ربما تلحق الضرر بالاقتصاد، أو ربما لا تفعل. لكنها قطعا ستلحق الضرر بخبير الاقتصاد.

حتى أفضل الحجج تفقد قدرتها عندما تختلط بالمصالح الشخصية. إذا كنت تريد أن تتم معاملتك بصفتك سلطة مستقلة، لا تنضم إلى لجنة سياسة، أو لا تصبح وزيرا، أو مصرفيا في البنك المركزي. بمجرد كونك ذلك، فأنت قد غيرت انتماءك. ربما تفكر في نفسك بصفتك خبيرا. إلا أن بقية العالم لا يعدونك كذلك.

الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على الصدقية أو استعادتها هو التصريح بتضارب المصالح علنا. الخيار الوحيد في مثل هذه الحالات هو أن تكون شفافا. وهذا هو السبب أيضا في أن على الصحافيين الماليين الإعلان عن الأسهم التي يمتلكونها.

الخبراء الذين أستمع إليهم هم أولئك المستقلون الذين لا يتبعون أجندة سياسية. الذين أتجنبهم هم المتعصبون وأولئك الذين يتخلون بعيدا تحفظهم ويصدرون تصريحات دون كابح. الخبير الاقتصادي ربما يكون لديه آراء قوية حول فوائد التطعيم، مثلا، لكنه لا يزال غير خبير في هذا الموضوع. وغالبا ما أجفل عندما أسمع طبيبا يحاول إثبات نقطة ما باستخدام الإحصائيات.

العالم سيظل بحاجة إلى صناع سياسة وخبراء يقدمون لهم المشورة. لكن أكثر من ذلك، يحتاج إليهم أن يكونوا مستقلين.