قال مصدر مطلع اليوم إن دويتشه بنك يتوقع أن تصل تكلفة إعادة الهيكلة التي يجريها إلى 5 مليارات يورو. كان كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك أعلن عن إعادة هيكلة واسعة النطاق الشهر الماضي ووعد المساهمين "بتقليص صارم" لبنك الاستثمار من أجل إقالة المؤسسة من عثرتها بعد محاولة اندماج فاشلة مع كومرتس بنك. ويعتزم أكبر بنك ألماني الاستغناء عن ما بين 15 و 20 ألف وظيفة أو أكثر من خُمس موظفيه البالغ عددهم 91 ألفا و 500 موظف. وامتنع متحدث باسم البنك عن التعقيب. وقال البنك إنه يعكف على إجراءات للإسراع بخطى التحول لتحسين الربحية المستدامة. وقال "سنبلغ المساهمين بأحدث التطورات في الوقت المناسب"
- مصدر : إعادة هيكلة "دويتشه بنك" قد تصل إلى 5 مليارات يورو
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