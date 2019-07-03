الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 8853 نقطة بتداولات بلغت 1.9 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 19 نقطة ليقفل عند مستوى 8853 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 84 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الخليجية العامة والتأمين العربية وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعا أما أسهم ينساب والعالمية والجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات. فيما كانت أسهم إعمار ودار الأركان والإنماء الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم الراجحي وسابك والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.