"السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع 1.2 مليار ريال كأرباح للنصف الأول

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1,199 مليون ريال كأرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2019 بحصم توزيع ريال للسهم ونسبة توزيع 10%. على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الإستحقاق 11\7\2019 والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق 15\7\2019.
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