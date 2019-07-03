أسهم اليابان تتراجع بفعل جني الأرباح وارتفاع الين

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء بفعل ارتفاع الين وجني أرباح من بيع أسهم شركات التصدير وغيرها من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية قبيل عطلة في الولايات المتحدة وإعلان بيانات الوظائف.

وانخفض المؤشر نيكي 0.5 بالمئة ليغلق عند 216338.16 نقطة وهو مستوى أدنى بقليل عن أعلى مستوى سجله خلال شهرين أمس الثلاثاء.

وستغلق أسواق المال الأمريكية في عطلة اليوم الأربعاء لمدة نصف يوم ولمدة يوم كامل غدا الخميس بمناسبة عيد الاستقلال. ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو .

وأثر ارتفاع الين على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية خاصة أسهم الشركات المصدرة.

وانخفض سهم نيسان موتور 2.1 بالمئة ونزل سهم ميتسوبيشي موتورز 1.5 بالمئة وتراجع سهم مازدا موتور 1.6 بالمئة وهوندا موتور 1.7 بالمئة وسهم ادفانتست كورب 4.7 بالمئة.

وتراجع الدولار مقابل الين 0.2 بالمئة وكان آخر مستوى تداول له مقابل 107.67 ين.

وأدى تراجع أسعار النفط الخام لإقبال المستثمرين على بيع أسهم الطاقة حيث نزل سهم إنبكس كورب، أكبر شركة يايانية للتنقيب عن النفط والغاز، 2.4 بالمئة.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج 2.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر للملابس أن مبيعات متاجر يونيكلو التابعة لها زادت 27.3 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي لتسجل أعلى نمو على أساس سنوي في ستة أعوام.

وصعد مؤشر صناديق الاستثمار العقاري 0.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل نيسان عام 2016 بدعم من شراء المؤسسات.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1579.54 نقطة عند الإغلاق.

