تراجع الأسعار في متاجر بريطانيا لأول مرة منذ 8 أشهر

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "اتحاد المتاجر البريطاني" اليوم الأربعاء تراجع أسعار البيع في المتاجر خلال يونيو الماضي لأول مرة منذ أكتوبر 2018 .
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الاتحاد، فقد تراجعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% خلال مايو الماضي. جاء هذا التراجع على خلفية انخفاض أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.2% في حين زادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.8%.
وقالت "هيلين ديكسون" الرئيس التنفيذي للاتحاد "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيقلص قدرات المتاجر على احتواء الزيادة في الأسعار، مع احتمال ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال في بريطانيا نتيجة التأخير وعمليات التفتيش" للشحنات العابرة للحدود بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن "الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو يوم 31 أكتوبر المقبل يأتي أيضا في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لتجارة التجزئة، حيث تكون الاستعدادات لموسم تسوق رأس السنة والجمعة البيضاء في ذروتها وهو ما يهدد بحدوث اضطراب للمستهلكين والشركات ويجعل تكوين مخزون أكبر من السلع مسألة شبه مستحيلة".
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