تحسن نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو الحالي

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء تحسن وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو الحالي على خلفية تحسن ناتج القطاع وتحسن الطلب عليه.

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر "جيبون بنك جابان" لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 51.9 نقطة مقابل 51.7 نقطة خلال مايو الماضي، ليواصل القطاع نموه للشهر الثالث على التوالي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

وأظهر التقرير تحسن ناتج قطاع الخدمات مدعوما بتحسن الطلب. وجاء التحسن في حجم الطلبيات مدفوعا بشكل أساسي بالطلب المحلي، في الوقت الذي تراجع الطلب الخارجي بأعلى وتيرة له منذ حوالي عامين.

وفي الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو الوظائف في قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي. وعلى صعيد الأسعار، أشارت البيانات إلى تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ خمسة أشهر. في المقابل رفعت الشركات أسعار منتجاتها خلال يونيو الماضي بنسبة طفيفة.

واستقر المؤشر الفرعي لثقة الشركات خلال الشهر الماضي، عند مستوى متوسط قراءته منذ بداية .2019