جني أرباح يفقد الأسهم السعودية 18 نقطة بعد 5 جلسات من الارتفاع

أنهت الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعات استمرت خمس جلسات لتغلق عند 8834 نقطة فاقدة 18 نقطة بنسبة 0.21 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو ثلاث نقاط تقريبا بنسبة 0.22 في المائة، ليغلق عند 1297 نقطة. وجاء التراجع بقيادة المصارف وعلى رأسها سهم "الراجحي". وأشير في التقرير السابق إلى وجود تراجع في شهية المخاطرة مع انحسار وتيرة الارتفاع في الجلسات السابقة، ما أسهم في تزايد الضغوط البيعية لجني الأرباح بعد الجلسات الخمس الرابحة. ولا تزال السوق محافظة على مستويات الدعم 8770 نقطة، ما يبقي إمكانية التماسك والعودة للربحية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8821 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8861 نقطة بمكاسب 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8811 نقطة فاقدا 0.47 في المائة وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8834 نقطة فاقدا 18 نقطة بنسبة 0.21 في المائة. وارتفعت السيولة 6 في المائة بنحو 158 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 25 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 17 مليون سهم متداول لتصل إلى 120 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة، أما الصفقات فقد ارتفعت 12 في المائة بنحو 10.9 ألف صفقة لتصل إلى 105 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.4 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.34 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 5.8 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 628 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 557 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 345 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 6.32 في المائة ليغلق عند 101 ريال، يليه "إليانز إس إف" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 25.40 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" بنسبة 4.7 في المائة، ليغلق عند 17.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الحكير" بنسبة 2.71 في المائة، ليغلق عند 22.24 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 2.56 في المائة، ليغلق عند 57.20 ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 1.97 في المائة ليغلق عند 11.96 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 260 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 247 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 159 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية