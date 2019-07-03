«سيدة عالم المال» تتحول من إدارة صندوق النقد إلى «المركزي الأوروبي»

اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على تسمية مديرة صندوق النقد الدولي، الفرنسية كريستين لاجارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، خلفا للإيطالي ماريو دراجي، وذلك حسب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس في بروكسل.

وبحسب "الألمانية"، تستمر فترة رئاسة البنك المركزي الأوروبي ثماني سنوات، ولا يمكن إعادة انتخاب رئيس البنك مرة ثانية. ويبت البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، في قضايا مهمة، تمس شؤون مواطني الاتحاد بشكل مباشر، حيث يحدد البنك، على سبيل المثال، السياسة المالية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ويحدد أيضا قيمة الفائدة الاسترشادية للبنوك، التي تؤثر بشكل مباشر في المودعين والمقترضين. كما يعمل البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو.

تشتهر لاجارد (63 عاما)، بأنها سيدة عالم المال القوية، وتتولى رئاسة صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، وذلك منذ أن خلفت مواطنها دومينيك ستراوس كان، الذي غادر الصندوق بشكل غير مشرف. كما تعرف لاجارد بعلاقاتها الواسعة في عالم المال، وبمهارتها في التفاوض.

كانت لاجارد، قبل توليها رئاسة صندوق النقد الدولي، تعمل محامية ثم وزيرة في فرنسا، قبل أن يصبح لها هذا الشأن العظيم على صعيد السياسة الدولية.

وأصبحت لاجارد إحدى الشخصيات المركزية في أزمة الديون في منطقة اليورو، ما جعلها شخصية مكروهة، لبعض الوقت، لدى كثيرين في اليونان.

ويتولى عالم الاقتصاد الإيطالي دراجي رئاسة البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2011، ويرأس مجلس محافظي البنك، ويمثل البنك في المحافل الدولية.

كانت لدراجي لمسات واضحة على السياسة المالية في منطقة اليورو، خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي الأوروبي، خاصة من خلال انتهاج سياسة مالية مرنة. وتم الاتفاق على رئيس البنك المركزي الأوروبي ضمن حزمة شملت القيادات الرئيسة داخل الاتحاد الأوروبي.