«نمو» ترتفع 10 نقاط بتداولات قيمتها 4.2 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" عشر نقاط بنسبة 0.28 في المائة لتغلق عند 3813 نقطة، وزادت قيمة التداول 17 في المائة إلى 4.2 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 7.9 ألف ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 26 في المائة إلى 276 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 30 في المائة إلى 538 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 9.2 في المائة، ليغلق عند 52 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 64.90 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.32 في المائة ليغلق عند 12.36 ريال. بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 7.30 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 16.62 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند 15.04 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.7 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 541 ألف ريال.