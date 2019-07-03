«نمو» ترتفع 10 نقاط بتداولات قيمتها 4.2 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" عشر نقاط بنسبة 0.28 في المائة لتغلق عند 3813 نقطة، وزادت قيمة التداول 17 في المائة إلى 4.2 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 7.9 ألف ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 26 في المائة إلى 276 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 30 في المائة إلى 538 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 9.2 في المائة، ليغلق عند 52 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 64.90 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.32 في المائة ليغلق عند 12.36 ريال. بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 7.30 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 16.62 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند 15.04 ريال.
وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.7 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 541 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- سامسونج تعلن عن "نوت 10".. وتغيير على طريقة "أبل"
- محللون: سوق الأسهم المحلية تواجه ضغوط تقلبات النفط والتوترات التجارية العالمية
- بعد 23 عاما.. مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم
- "الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
- وزير «العمل» لـ "الاقتصادية": وظفنا 40 % من الصيادلة الباحثين عن عمل في 5 أشهر
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
- دراسة: الملح الصخري.. فوائد كثيرة وعلاج لأمراض عديدة
- سوق الأسهم تستعيد مكاسبها مع ترقب المستثمرين الانضمام لمؤشرات مورجان ستانلي
أضف تعليق