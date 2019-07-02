المملكة تستقطب 26 % من الاستثمارات المباشرة للدول العربية

تصدرت السعودية الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، بحصة بلغت نحو 26 في المائة من إجمالي الأرصدة العربية البالغة 889.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، إذ بلغت التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى السعودية نحو 231 مليار دولار.

وبحسب تقرير يتحدث عن مناخ الاستثمار في الدول العربي لعام 2019 - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه-، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية واصلت تراجعها، ولكن بنسبة طفيفة بلغت 0.34 في المائة من 31.3 مليار دولار عام 2017 إلى 31.1 مليار دولار عام 2018.

وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية تشكل 2.4 في المائة من الإجمالي العالمي، و4.4 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 706 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى استقرار في حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية خلال عقد من الزمن، مبينا أنه خلال السنوات العشر الأخيرة شهدت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية استقرارا حول مستوى الـ3 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2008، و2012 قبل أن تتراجع بداية من عام 2013 إلى 1.3 في المائة، و1.7 في المائة عامي 2015 و2016 ثم إلى 2.1 في المائة عام 2017 قبل أن ترتفع قليلا إلى 2.4 في المائة في العام الماضي.

وذكر التقرير أنه خلال العام الماضي تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 68.5 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، وتصدرت الإمارات بحصة 33.3 في المائة، تلتها مصر في المركز الثاني بقيمة 6.8 مليار دولار وبحصة 21.8 في المائة، كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 4.2 مليار دولار وبنسبة 13.4 في المائة من الإجمالي العربي.

وحل المغرب رابعا بقيمة 3.6 مليار دولار وبحصة 11.7 في المائة ثم السعودية خامسا بقيمة 3.2 مليار دولار بحصة 10.3 في المائة من الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا بمعدل 3.4 في المائة لتبلغ 889.9 مليار دولار عام 2018، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.9 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار عام 2018.

ولفت التقرير إلى أن الأرصدة تركزت في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.8 في المائة من إجمالي الأرصدة الواردة للدول العربية.

وأوضح أن السعودية تصدرت بقيمة 230.8 مليار دولار وبحصة 25.9 في المائة، تلتها الإمارات في المركز الثاني بقيمة 140.3 مليار دولار وبحصة 15.8 في المائة، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 116.4 مليار دولار وبنسبة 13.1 في المائة من الإجمالي العربي.

وحول مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية خلال 2018، شهد العام الماضي إنشاء 876 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية بزيادة 56 مشروعا عن عام 2017، وتخص تلك المشاريع 701 شركة، حيث قدرت تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 83.5 مليار دولار إذ وفرت تلك المشاريع أكثر من 134.2 ألف فرصة عمل، بحسب التقرير.

واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 635 مشروعا جديدا عام 2018 تخص 525 شركة وبتكلفة استثمارية نحو 51.6 مليار دولار، حيث وفرت تلك المشاريع أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة.

واستحوذت الإمارات على 43.2 في المائة من عدد تلك المشاريع، كما حلت عمان في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 بقيمة 19.6 مليار دولار تمثل 23.5 في المائة من الإجمالي، تلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار وبحصة بلغت 18.6 في المائة ثم الإمارات بقيمة 14.1 مليار دولار وبحصة 16.9 في المائة.

