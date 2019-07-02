تراجع مبيعات سيارات "تويوتا" في أمريكا 3.5% خلال الشهر الماضي

أعلن الفرع الأمريكي لشركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا موتور كورب" اليوم الثلاثاء تراجع مبيعاته في السوق الأمريكية خلال حزيران/يونيو الماضي إلى 202352 سيارات بتراجع بنسبته 5ر3% سنويا من حيث حجم المبيعات، في حين زاد معدل البيع اليومي خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت مبيعات العلامة التجارية "تويوتا" في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر3% سنويا إلى 179305 سيارات، في حين زاد معدل البيع اليومي لهذه العلامة بنسبة 2ر0% سنويا
كما أشارت بيانات "تويوتا موتور كورب" الصادرة اليوم إلى تراجع مبيعات علامتها التجارية للسيارات الفارهة "لكزس" بنسبة 3% إلى 23047 سيارة، في حين ارتفع معدل البيع اليومي لهذه العلامة بنسبة 8ر0% خلال الشهر الماضي.
يأتي ذلك في حين أعلن الفرع الأمريكي لشركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" اليوم الثلاثاء تراجع مبيعاته في السوق الأمريكية خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 9ر14% سنويا إلى 123504 سيارات.
في الوقت نفسه تراجعت مبيعات "نيسان" من سيارات الركوب في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر19% سنويا إلى 52733 سيارة، في حين تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 4ر11% إلى 70771 شاحنة خلال الشهر الماضي.
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