تراجع مبيعات "نيسان" في أمريكا بنسبة 14.9 % في يونيو

أعلن الفرع الأمريكي لشركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" اليوم الثلاثاء تراجع مبيعاته في السوق الأمريكية خلال يونيو الماضي بنسبة 9ر14% سنويا إلى 123504 سيارات.

في الوقت نفسه تراجعت مبيعات "نيسان" من سيارات الركوب في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 19.1% سنويا إلى 52733 سيارة، في حين تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 11.4% إلى 70771 شاحنة خلال الشهر الماضي.

في المقابل أشارت بيانات "نيسان" الصادرة اليوم إلى ارتفاع مبيعاتها من السيارة "فيرسا" في السوق الأمريكي