سفير ألمانيا لدى المملكة يدين بشدة الهجمات التي استهدفت مطار أبها الدولي

أدان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي.

وقال في تغريدة له اليوم :" أشعر بقلق عميق من الهجوم الأخير على مطار أبها، الذي أقر الحوثيون بالمسؤولية عنه، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونحن ندين بشدة هذه الهجمات التي تم شنها على أهداف مدنية وندعو الحوثيين إلى الكف عنها".