مؤسسة النقد توافق على زيادة رأسمال "الخليجية العامة" بـ 300 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 89/36440 بتاريخ 29-10-1440هـ الموافق 07-02-2019م المتضمن عدم الممانعة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 500 مليون ريال شريطة إستيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

ولا يوجد اي اثر مالي حتى تاريخه.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها.