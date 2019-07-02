"فالكم" يعيد التوازن لصندوق الأسهم السعودية وصندوق البتروكيماويات

أعلن صندوق فالكم المتداول عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية وصندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات.

وقالت في بيان: "إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27/10/1440 هـ الموافق 30/06/2019 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر F30 لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 02/07/2019 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com". وإشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27/10/1440 هـ الموافق 30/06/2019 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر فالكم للبتروكيماويات لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 02/07/2019 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com".