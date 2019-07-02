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أخبار الشركات- محلية

"فالكم" يعيد التوازن لصندوق الأسهم السعودية وصندوق البتروكيماويات

«الاقتصادية» من الرياض

أعلن صندوق فالكم المتداول عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية وصندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات.

وقالت في بيان: "إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27/10/1440 هـ الموافق 30/06/2019 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر F30 لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 02/07/2019 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com". وإشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27/10/1440 هـ الموافق 30/06/2019 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر فالكم للبتروكيماويات لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 02/07/2019 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com".

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